%%%Ricardo Distefano grüßt als neuer Kreativ-Chef bei TBWA %%%

Ricardo Distefano wechselt von der Berliner Agentur Heimat zu TBWA mit Sitz in Düsseldorf. Dort übernimmt er den Posten als Kreativgeschäftsführer. In dieser Position berichtet Distefano direkt an Tobias Jung, den CEO der TBWA Group Germany.



Distefano war seit 2012 bei Heimat und hatte dort zuletzt als Geschäftsführer den Opel-Etat verantwortet. Davor durchlief er Station bei Agenturen wie Aimaq Rapp Stolle und Jung von Matt.



"Eine Neuverpflichtung dieser persönlichen und kreativen Güteklasse wird sicher unseren Zugang zum Personalmarkt weiter verbessern und uns dadurch dabei helfen, für unsere Kunden disruptive und zukunftsgerichtete Lösungen zu entwickeln", meint Tobias Jung, der seit Anfang 2018 die TBWA Gruppe Deutschland leitet.