Matthias Ernst wechselt zu a&o Hostels

Die Berliner Hotelkette a&o Hostels hat einen neuen Head of Offline Marketing: Matthias Ernst zeichnet seit Anfang Februar für sämtliche Aktivitäten von a&o jenseits der Online-Welt verantwortlich. Der 38-Jährige kommt vom ADAC Campingführer, wo er zuletzt als Online Marketing Manager auf der Pay-roll stand. Nun geht er offline: "a&o's Online-Affinität und Technologieführerschaft im europäischen Hostelmarkt motiviert mich sehr, das Unternehmen gerade auch mit Maßnahmen im Offline-Bereich weiter zu stärken und zu positionieren", erklärt Ernst. "Off- und Online funktionieren allerdings am besten Hand in Hand."



Der Betriebswirt blickt auf lange Erfahrung im Online Marketing zurück. So arbeitete er vier Jahre bei Air Berlin als Senior Manager in dem Bereich. Beim Hotel-Preisvergleichsportal Escapio war er fünf Jahre lang Head of Marketing und ging im Anschluss als Head of Online Marketing zu dem Reise-Anbieter Windrose Finest Travel, Berlin.



Seit 2000 betreibt a&o in 21 Städten und sechs Ländern (Deutschland, Österreich, Niederlande, Tschechien, Dänemark und Italien) aktuell 34 Häuser. Für 2019 sind Neueröffnungen in Venedig, Budapest, Warschau und Kopenhagen geplant. Im Jahr 2017 verzeichnete a&o einen Umsatz von rund 134 Millionen Euro.