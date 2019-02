%%%Prisma: Sven Retz folgt auf Gabriele Schröder in der Vermarktung %%%

Sven Retz, 47, übernimmt zum 1. April 2019 die Leitung Media Sales beim TV-Supplement 'Prisma' am Standort Düsseldorf. Er tritt die Nachfolge von Gabriele Schröder an, die sich nach 24 Jahren aus dem Vermarktungsgeschäft verabschiedet. Gemeinsam mit seinem siebenköpfigen Team soll Retz neue Vermarktungsansätze entwickeln, kundenindividuelle Kampagnen fördern sowie bestehende Anzeigenkunden an das Unternehmen binden. Darüber hinaus wird Retz Mitglied des 'Prisma'-Führungskreises und an der Unternehmens- und Produktentwicklung des Verlages mitwirken. Neben Retz gehören dem Gremium Geschäftsführerin Christina Esser, Herstellungsleiterin Claudia Tigges (Prokuristin), Chefredakteur Stephan Braun und der kaufmännische Leiter Christian Witt an.

Retz begann seine berufliche Laufbahn bei der TCL Thomson Electronics Sales, bevor er zur 'Frankfurter Allgemeinen Zeitung' wechselte. Dort war er u. a. als Leiter Vermarktung für den Stellen- und Bildungsmarkt verantwortlich und erarbeitete neue Vermarktungskonzepte.

Ebenfalls neu im Team ist Michael Birk-Königs. Der 48-Jährige ist seit 1. Februar 2019 Key-Accounter bei 'Prisma'. Zuvor war er von 2016 bis Anfang 2019 als Verkaufsleiter NRW bei rtv media solutions tätig. Darüber hinaus arbeitet Sylvia Willer, 36, seit dem 1. Februar als Sales Consultant CRM und Kampagnenmanagement für das Supplement.