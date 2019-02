%%%Anja Rechtsteiner geht bei Brandzeichen als Managing Director an Bord%%%

Anja Rechtsteiner wechselt innerhalb des PR-Networks Ketchum auf einen anderen Posten: Erst im April 2018 hatte die 38-Jährige die Leitung des Berliner Büros der Agentur übernommen, im Dezember war aber bereits wieder Schluss - das Führungsteam um Deutschland-CEO Sabine Hückmann gab die Schließung der Dependence in der Hauptstadt bekannt. Alle 19 Mitarbeiter, darunter auch Rechtsteiner, vorloren ihren Job. Seit Januar 2019 ist Rechtsteiner nun als Managing Director bei der zu Ktchum gehörenden Kommunikationsagentur Brandzeichen tätig.

Dr. Sabine Hückmann, CEO von Ketchum in Deutschland: "Anja ist eine ausgewiesene Brand-Expertin. In den vergangenen zwölf Jahren hat sie zahlreiche Markenkampagnen entwickelt und Produkt-Launches begleitet. Ihre umfangreichen Erfahrungen hat sie sich besonders in den Bereichen FMCG, Food & Beverage, Spielwaren sowie Travel & Tourism angeeignet. Wir schätzen ihre Kreativität und den Unternehmergeist, mit dem sie sich ihren Aufgaben widmet. Deshalb war es uns wichtig, ihr Wissen und Können in unserer Agenturgruppe zu halten."



Vor ihrem Engagement bei Ketchum Pleon war Rechsteiner bei der Hamburger Agenturgruppe fischerAppelt beschäftigt, zuletzt als Teramleiterin. Davor arbeitete sie unter anderem als PR Account Managerin bei der Agentur Cut Communications (heute: Spotl1ght) in London.