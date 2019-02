%%%Adobe holt Christoph Kull als Geschäftsführer DACH und Osteuropa %%%

Das Software-Unternehmen Adobe, Niederlassungen unter anderem in Hamburg und München ernennt Christoph Kull zum Vice President & Managing Director Central Europe ernannt. In dieser Position verantwortet Kull die strategische und operative Geschäftsleitung des Anbieters in Deutschland, Österreich und Schweiz sowie in Osteuropa.

Kull verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unternehmenssoftware-Branche. Vor seinem Wechsel zu Adobe war der Manager beim Finanz- und HR-Cloud-Softwareanbieter Workday tätig, wo er als Regional Vice President für die Geschäfts- und Vertriebsaktivitäten des Unternehmens im gesamten DACH-Markt zuständig war. Davor arbeitete Kull 15 Jahre bei SAP, zuletzt als Vice President for Database & Technology für die DACh-Region.

Christoph Kull, neuer Vice President & Managing Director Central Europe, sagt: "In einer Zeit, in der die Content-Produktion und der Konsum von digitalen Inhalten ungebremst zunehmen, müssen Marken außergewöhnliche Kundenerlebnisse bereitstellen. Adobe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bestmöglich dabei zu unterstützen und die Welt durch digitale Erlebnisse zu verändern. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Teams in ganz Europa, um unseren Kunden die besten Design-Tools und branchenführenden Lösungen für digitale Erlebnisse anzubieten."

Im Geschäftsjahr 2018 verzeichnete Adobe einen weltweiten Umsatz von 9,03 Milliarden US-Dollar – ein Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Anfang 2018 übernahm Adobe die Handelsplattform Magento sowie den Dienstleister Marketo, der sich auf Engagement-Marketing-Software und -Lösungen spezialisiert hat.