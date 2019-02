%%%Karen Pascha-Gladyshev wird neue Geschäftsführerin bei Lego %%%

Bei der Lego GmbH in Grasbrunn steht ein Geschäftsführerwechsel an: Karen Pascha-Gladyshev übernimmt die Position der Geschäftsführerin und verantwortet damt die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Vorgänger Frédéric Lehmann, seit Oktober 2015 im Amt, hat zum 1. Januar 2019 als Senior Vice President die Region REEMEA (Russland, Osteuropa, Mittlerer Osten, Türkei & Afrika) der Lego-Gruppe übernommen.

Pascha-Gladyshev führte zuletzt als Geschäftsleiterin die Geschäfte von L’Oréal Professionnel in Deutschland. Zuvor war sie in unterschiedlichen Marketing- und Vertriebspositionen unter anderem bei Procter & Gamble und British American Tobacco tätig. Bei Lego soll sie zum 1. März 2019 das operative Geschäft übernehmen.