%%%dpa: Vicente Poveda löst Rainer Finke als internationalen Marketing- und Vertriebschef ab%%%

Vicente Poveda, 40, wird ab Mitte März 2019 Key Account Manager International bei der Deutschen-Presse-Agentur (dpa), Hamburg. Er löst Rainer Finke ab, der das Unternehmen verlässt und Geschäftsführer bei der AFP-Sportnachrichtentochter SID in Köln wird.

Mit dem Wechsel an der Spitze geht auch eine Umstrukturierung in der Vertriebsorganisation für internationale Kunden einher. Nachdem die Nachrichtenagentur bereits 2018 eine Key-Account-Struktur für den Inlandsvertrieb eingeführt hat, folgt nun der Auslandsvertrieb.

Gleichzeitig stellt dpa die Kundenbetreuung im deutschsprachigen Ausland neu auf. Thorsten Matthies übernimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Prokurist und Gesamtvertriebsleiter auch die direkte Verantwortung für Kunden aus Österreich und aus der Schweiz. Dort bietet die dpa ein ähnliches Produktportfolio wie in Deutschland an.

Poveda war seit Anfang 2017 stellvertretender Leiter im Auslandsvertrieb der dpa. Seine berufliche Karriere bei der Nachrichtenagentur begann der gebürtige Spanier als dpa-Redakteur, zunächst in Madrid, später unter anderem auch in Jerusalem, Havanna und Berlin. Im Jahr 2011 wechselte er in den Auslandsvertrieb der Nachrichtenagentur. 2014 wurde Poveda Senior Sales Manager am Stammsitz von dpa in Hamburg.