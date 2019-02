%%%Active International begrüßt zwei Neuzugänge%%%



Stephan Krämer (links) und Björn Franz sind neu an Bord bei Active International (Foto: Active International)

Der Corporate Trade-Spezialist Active International mit Deutschlandzentrale in Düsseldorf verstärkt das Team mit zwei Neuzugängen: Stephan Krämer kommt als Senior Sales Director und Björn Franz wird Finance Manager.



Krämer soll die Akquise neuer Geschäftspartner und den Aufbau strategischer Partnerschaften vorantreiben. Zudem fällt die Neupositionierung des Unternehmens mit einem klaren Schwerpunkt auf das Mediageschäft in seinen Aufgabenbereich. Der 42-Jährige kommt von der Wer liefert was GmbH. Zuvor war der gelernte Betriebswirt als Teamleiter Sales Germany & Austria in der Ligatus GmbH angestellt.



Björn Franz zeichnet neben der Leitung und Weiterentwicklung des Finance Teams auch für den Bereich Finance Operations verantwortlich. Dieser umfasst unter anderem Budget-Reports, Forecasts sowie die Bereiche Risikomanagement und Steuern. Franz wechselt von der Gerresheimer AG zu Active International. Dort war er als Interner Revisor tätig.



Active International wurde 1984 in den USA gegründet und ist seit 1999 in Deutschland aktiv. Weltweit sind 600 Mitarbeitern in 14 Ländern tätig. In Deutschland hat Active International in Hamburg und Düsseldorf Niederlassungen mit insgesamt 25 Beschäftigten. Ihnen steht Geschäftsführer Dirk von Borstel vor.