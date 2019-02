%%%Sky Deutschland ernennt Barbara Haase zur neuen Marketingchefin %%%

Das Pay-TV-Unternehmen Sky Deutschland, Unterföhring, strukturiert die Verantwortung seiner Marketingaktivitäten neu: Barbara Haase, 55, übernimmt ab Mai 2019 als Chief Marketing Officer die übergeordnete Leitung der Abteilungen Brand, Marketing & Communication sowie Sky Creative. In dieser Position ist Haase für die gesamte strategische Ausrichtung des Marketings der Abo-Plattform über alle Kanäle hinweg verantwortlich. Zusätzlich kümmert sie um die Weiterentwicklung der Brandstrategie mit allen Untermarken. Sie berichtet direkt an Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer von Sky Deutschland.

Haase blickt auf eine über 27 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Führungspositionen der Marketingbranche zurück. Die Managerin kommt von der TUI Group zu Sky Deutschland, wo sie als Chief Creative Officer die Markenführung und als Chief Marketing Officer die Marketingaktivitäten im deutschen Markt verantwortete.

Ihre Karriere begann sie 1992 bei Sony, wo sie zuletzt als Director & Vice President für die gesamte Marketing-Kommunikation in Europa zuständig war. Als Head of Marketing Communications & Brand steuerte sie im Anschluss fünf Jahre lang bei Vodafone die Marketingkommunikation und Markenführung, bevor sie als Head of

Marketing & Sales Project zur BMW Group wechselte. Dort etablierte Haase die neue Marke für Elektromobilität und stieg zum Global Head of Marketing Communications & Brand der Marke Mini auf. Im Oktober 2012 ging sie

zurück zu Vodafone nach London und steuerte als Group Brand Director die weltweite Markenführung des Konzerns.