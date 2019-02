%%%Atlantik-Brücke e.V. holt Dr. Christian Hübenthal als Director Strategy and Programs%%%

Dr. Christian Hübenthal ist seit Februar 2019 neuer Director Strategy and Programs beim gemeinnützigen Verein Atlantik-Brücke mit Sitz in Berlin. In seiner neuen Position kümmert sich Hübenthal vor allem um die Themenbereiche Transatlantische Beziehungen, Cybersicherheitspolitik, Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik.

Hübenthal kommt vom Tagesspiegel Verlag in Berlin, wo er vier Jahre lang als assoziierter Direktor Politische Kommunikation tätig war. Davor arbeitete er als Bereichsleiter Nachhaltigkeit und Referent in der Hauptgeschäftsführung des Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) in der Hauptstadt.

Die Atlantik-Brücke wurde im Jahr 1952 mit dem Ziel gegründet, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa und Amerika auf allen Ebenen zu vertiefen. Als gemeinnütziger und überparteilicher Verein stärkt die Atlantik-Brücke den Austausch zwischen Politik und Unternehmen, aber auch zwischen jungen Führungskräften und Vertretern der Zivilgesellschaft jenseits der Parteilinien. Die Organisation zählt 500 Mitglieder, die aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien von beiden Seiten des Atlantiks stammen.