%%%Heimat Hamburg holt Ina Neumann in die Geschäftsführung%%%

Die TBWA-Tochter Heimat in Hamburg baut ihre Geschäftsführung aus: An die Seite des kreativen Partner und Teilhaber der Agentur Mathias Stiller tritt ab sofort Ina Neumann. Sie war bereits in der Vergangenheit für Heimat tätig.

Nach ihrer 15-jährigen Laufbahn bei Heimat Berlin, Jung von Matt und Ogilvy betreute die 40-Jährige zahlreiche nationale und internationale Marken. In den letzten Jahren legte sie ihren Fokus vermehrt auf ganzheitliche Marketingberatungsprozesse und arbeitete auch als zertifizierter Business Coach eingebettet in den Unternehmen ihrer Auftraggeber.

"Ich kenne Ina als Menschen mit großer Neugierde für das Geschäft ihrer Kunden und großem Herzen für ihre Mitarbeiter, vor allem aber mit einem ausgeprägten Hang zum Anpacken. All das wird uns guttun. Es wird außerdem dabei helfen, uns insgesamt vielfältiger und internationaler aufzustellen, um die besten Köpfe in unseren Agenturen zu versammeln und mit ihnen an der erfolgreichen Zukunft unserer Kunden zu arbeiten", so Tobias Jung, CEO von TBWA.