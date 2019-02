%%%Bernhard Glock wird Beirat bei GSI One%%%

Die Anti-Ad-Fraud-Plattform GSI One mit Sitz in Allendorf (Eder) gründet einen Beirat und begrüßt Bernhard Glock als erstes Mitglied. Der 60-Jährige wird das Unternehmen als unabhängiger Berater in Fragen der Unternehmensstrategie und internationalen Expansion unterstützen. Zuvor war Glock unter anderem als VP Global Media bei Procter & Gamble und President World Federation of Advertiser tätig.



GSI One ist eine 2012 gegründete Plattform zur Analyse und Optimierung des digitalen Marketings für Werbetreibende. Ziel ist, Transparenz im Einkauf von Werbeplätzen herzustellen und so vor Werbebetrug (Ad Fraud) zu schützen. Um Werbetreibenden neutrale Beratung von verschiedenen, unabhängigen Experten bieten zu können, hat GSI One jetzt den Beirat gegründet.