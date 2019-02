%%%FleishmanHillard beruft Hanning Kempe in globales Führungsgremium%%%

FleishmanHillard-Deutschlandchef Hanning Kempe übernimmt zusätzliche Aufgaben auf globaler Ebene: Die Agentur hat den 55-Jährigen, der seit 2012 Senior Partner und General Manager in Deutschland sowie Mitglied des EMEA-Management-Boards ist, ins globale Führungsgremium berufen. Das 20-köpfige Kabinett beschäftigt sich mit der strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung der Agentur.

"Hanning hat hervorragende Arbeit geleistet und die vier Standorte in Deutschland zu einem leistungsstarken Unternehmen zusammengeführt", erklärt John Saunders, President und CEO FleishmanHillard. Unter Hannings Führung habe die Agentur solides Wachstum und eine starke finanzielle Performance gezeigt. FleishmanHillard ist hierzulande mit 100 Mitarbeitern in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München vertreten.

Hanning Kempe ist seit über 25 Jahren in der Kommunikationsbranche tätig und hat vor seinem Einstieg bei FleishmanHillard u.a. die Agentur Grayling in Deutschland und der Schweiz als CEO sowie die Schweizer Markenagentur opcon communication geführt. In den Neunzigerjahren war Kempe Vice President Corporate Communications beim Industriekonzern ABB Ltd., davor kommunizierte er u.a. als Sprecher der CDU, des deutschen Verteidigungsministers sowie der UNOSOM II Mission in Somalia.