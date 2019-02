%%%SR trauert um seinen ehemaligen Intendanten Prof. Dr. Hubert Rohde%%%

Prof. Dr. Helmut Rohde, von 1978 bis 1988 Intendant des Saarländischen Rundfunks mit Sitz in Saarbrücken, verstarb zehn Tage vor seinem 90. Geburtstag in der Nacht vom 17. auf den 18. November 2019 in einem Pflegeheim in der Nähe seiner Geburtsstadt Hildesheim, das berichtet der SR auf seiner Website. Vor der Übernahme des Intendanten-Amtes war Prof. Rohde Rektor der Peter-Wust-Hochschule in Saarbrücken, die 1969 in die Pädagogische Hochschule des Saarlandes integriert wurde. Von 1970 bis 1977 saß er auch als CDU-Abgeordneter im Landtag des Saarlandes.

Der SR-Intendant Prof. Thomas Kleist würdigt den verstorbenen Ex-Intendanten: "Organisatorisch wie technisch hat er den SR fit gemacht für den Start ins duale Rundfunksystem. Und auch an der Frankreich-Kompetenz, für die unser Sender bis heute steht, hat er entscheidend gewirkt, in dem er den Deutsch-Französischen Journalistenpreis initiiert hat."