Radio Bremen: Dr. Yvette Gerner vom ZDF soll Nachfolgerin des Intendanten Jan Metzger werden

Die vom Rundfunkrat von Radio Bremen eingesetzte Findungskommission empfiehlt mit einstimmigem Votum, Dr. Yvette Gerner zur neuen Intendantin zu wählen. Das geht aus der Vorlage hervor, die heute (19.2. 2019) mit der Einladung zur außerordentlichen Rundfunkratssitzung am 5. März an die Mitglieder des Gremiums verschickt wurde.

Gerner ist seit September 2010 Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des ZDF. Die Chefredaktion ist neben der Programm-, der Verwaltungs- und der Produktionsdirektion eine von vier Direktionen des ZDF mit rund 870 Festangestellten einschließlich der Inlands- und Auslandsstudios. In der Querschnittsfunktion Chefin vom Dienst ist Yvette Gerner mit der strategischen Ausrichtung der Direktion ebenso befasst wie mit der Planung des Programmangebots, insbesondere bei Sondersituationen und herausragenden Ereignissen, wie z.B. Wahlen. Dazu gehört die Koordination der verschiedenen Teilredaktionen bei Konflikt- und Breaking-News-Lagen.



In den letzten Jahren war sie auch mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung des Online-Angebots des ZDF befasst. Sie ist Senderbeauftragte bei funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF für die junge Zielgruppe. Yvette Gerner wird, ihre Wahl vorausgesetzt, bei Amtsantritt 52 Jahre alt sein.



Die Amtszeit des amtierenden Intendanten Jan Metzger endet turnusmäßig am 31. Juli 2019. Auf eine Wiederwahl hat Metzger aus persönlichen Gründen verzichtet.