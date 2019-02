%%%inpromo verstärkt Geschäftsführung mit Fabian Held%%%

Die Hamburger Digital-Agentur inpromo bekommt Verstärkung im Management: Fabian Held kehrt nach zwei Jahren freiberuflicher Tätigkeit in die Agentur zurück, in der er bereits seit 2006 tätig war. Ab März wird der 31-Jährige die Gründerin und Geschäftsführerin Marlis Jahnke unterstützen. Held soll in dieser Position den operativen Ausbau der Agentur sowie die Weiterentwicklung von HashtagLove verantworten. Dabei handelt es sich um eine 2014 von inpromo gegründeten ersten deutschen Influencer Marketing-Plattform.



Held stieg 2006 als Digital Strategist bei inpromo ein. Zwei Jahre später stieg er zum Head of Creation & Strategy auf und entwickelte zusammen mit Marlis Jahnke das Konzept für HashtagLove. Im Jahr 2016 verließ er inpromo für eine knapp zweijährige Tätigkeit als freier Berater für digitale Kommunikation.



"Fabian Held hat in den letzten zehn Jahren maßgeblich zum Agenturwachstum und insbesondere zum Erfolg von Hashtaglove beigetragen. Ich freue mich, dass er in neuer Rolle als Geschäftsführer wieder mit an Bord ist", sagt Jahnke. "Mit seiner strategischen Weitsicht, seinem technischen Know-How und seiner Nähe zur Influencer-Base werden wir die Agentur gemeinsam weiter ausbauen."



Inpromo wurde 1999 gegründet und beschäftigt aktuell 16 Mitarbeiter. Zu den Kunden der Agentur gehören Allos Hof- Manufaktur, Bastei Lübbe AG, De’Longhi, Gothaer, Lorenz Bahlsen Snack-World, Nestlé Schöller, Paramount Home Media Germany, Schlaraffia, Tobis Film, Ullstein Buchverlage, Verlagshaus Random House und Warner Music.