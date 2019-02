%%%Kerstin Lomb wird Marketingchefin bei Sunexpress%%%

Die Fluggesellschaft Sunexpress begrüßt Kerstin Lomb als neuen Chief Marketing Officer (CMO). Bei dem Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines wird sie sich um Brand, Marketing und Corporate Communications kümmern.

Lomb verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Strategie, Marketing und Kommunikation. Vor ihrem Eintritt bei Sunexpress war sie Senior Advisor bei dem spanischen Software-Unternehmen für Reisevertriebssoftware Amadeus IT Group. Ferner arbeitete Lomb mit Start-ups in den Bereichen Geschäftsmodellentwicklung, Geschäftsplanung, International Scaling sowie Finanzierung. Sie fungierte auch als Partnerin und Global Managing Director bei Accenture sowie als Geschäftsführerin bei Publicis NetWorks. Lomb ist Beiratsmitglied der Juptr GmbH und der Firefly IM AG.

Zu ihrer neue Aufgabe bei Sunexpress erklärt Lomb: "Wir streben an, über den Zeitraum eines ganzen Jahres - nicht nur bei der aktuellen Urlaubsreise - relevant für unsere Passagiere zu sein. In 2019 setzen wir unter anderem auf Transparenz und Zugang zu personenbezogenen Daten und dabei das Vertrauen unserer Passagiere zu gewinnen und zu halten sowie die Personalisierung weiter auszubauen. Diese Transparenz und Vertrauenswürdigkeit wird zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil und hat direkte Auswirkungen auf Marke und Vertrieb."