%%%Sky Deutschland ernennt Dr. Eva Flecken zur Vice President Public Policy, Regulatory & EU Affairs%%%





Dr. Eva Flecken erhält bei Sky Deutschland mehr Verantwortung übertragen: Ab sofort leitet die 35-Jährige neben dem Bereich Public Policy in Berlin zusätzlich beiden in Unterföhring ansässigen Teams Regulatory Affairs und Protection of Minors. In ihrer neuen Funktion als Vice President Public Policy, Regulatory & EU Affairs berichtet sie an den Geschäftsführer Legal, Regulatory & Distribution von Sky Deutschland, Dr. Holger Enßlin.

Flecken, die seit Mai 2014 im Hauptstadtbüro von Sky Deutschland tätig war, verantwortete bislang als Director Public Policy & EU Affairs die politische Interessenvertretung von Sky in der DACH-Region. Vor dieser Tätigkeit war sie in der Medienanstalt Berlin-Brandenburg für die Bereiche Digitale Projekte, Netz- und Medienpolitik zuständig. Davor arbeitete sie als Referentin für Plattformregulierung und Medienpolitik in der Gemeinsamen Geschäftsstelle der Medienanstalten.