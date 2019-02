%%%achtung verstärkt Kreation mit Tim Hartwig und Tobias Burger %%%

Die Hamburger Kommunikationsagentur achtung kann zwei hochkarätige Neuzugänge gewinnen: Tim Hartwig und Tobias Burger verstärken seit Anfang Februar als Executive Creative Directors das Team. Die beiden kommen von der ortsansässigen Agentur Lukas Lindemann Rosinski; hier haben sie als CD und Unitleiter Kunden wie Eurowings, Mercedes-Benz Vans, Subway, Amorelie und Campari betreut.

Tobias Burger startete seine Karriere als Texter bei weigertpirouzwolf. Zu seinen Agenturstationen gehören Jung von Matt, Leagas Delaney und Grabarz & Partner. Der 41-Jährige engagiert sich seit Jahren in der Nachwuchsförderung; er war mehrere Jahre lang Dozent an der Miami Ad School und lehrt heute an der Hamburg School Ideas (ehemals Texterschmiede). Tim Hartwig hat nach seinem Studium am Institute of Design u.a. bei Draft FCB, Grabarz, Kolle Rebbe und Jung von Matt gearbeitet. Beide neuen ECDs haben zahlreiche nationale wie internationale Auszeichnungen im Gepäck.

Mit den beiden Personalien unterstreicht achtung den Anspruch, auch kreativ führend zu sein. Aktuell beschäftigt die 2001 gegründete inhabergeführte Agentur 170 Kommunikationsberater und -spezialisten an den Standorten Hamburg, Düsseldorf und München.

















