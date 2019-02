%%%BV Presse-Grosso: Norbert Wallrafen wird Leiter Key Accounting und Category Management %%%

Beim Bundesverband Presse-Grosso in Köln wird der immer wichtiger werdende Bereich Key Accounting und Category Management personell ausgebaut. Per 1. Juni 2019 wird die Position des Leiters Key Accounting und Category Management neugeschaffen. Frank Nolter, der 1. Vorsitzende des Bundesverbandes Presse-Grosso, hat für dieses Amt einen profunden Kenner der Materie gefunden: Norbert Wallrafen, seit 2006 Mitglied der Geschäftsleitung beim Presse-Grosso Bonn-Rhein-Sieg KG mit Sitz in Troisdorf und dort für die Ressorts Marketing und Vertrieb zuständig.

Der 57-jährige Wallrafen bringt eine über 20-jährige Erfahrung im Presse-Vertrieb mit und hat sich während dieser Zeit hohe Anerkennung bei seinen Kollegen, aber auch bei den Geschäftspartnern auf der Handels- und Verlagsseite erworben. Zudem hat sich Norbert Wallrafen intensiv in diverse ehrenamtliche Aktivitäten eingebracht und in Arbeitskreisen engagiert.

"Norbert Wallrafen bringt aus seinen bisherigen Tätigkeiten im Pressegroßhandel alle erforderlichen Voraussetzungen für diese wichtige und spannende Aufgabe mit", erklärt Frank Nolte, 1. Vorsitzender des Bundesverbandes Presse-Grosso. "Er ist ein Mann der Praxis mit ausgewiesener Expertise im Pressevertrieb und Handelsmarketing, ist in der Branche gut vernetzt und als langjähriges Mitglied des Verbandsarbeitskreises Großkunden-Betreuung erfahren in Gesprächen mit Zentralen des Lebensmittel-Einzelhandels sowie in der Kommunikation mit Verleger- und Handelsverbänden. Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit!"