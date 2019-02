%%%VDZ ernennt Sandra Pabst zur neuen Geschäftsführerin Kommunikation %%%



Sandra Pabst war zuvor als Journalistin und Politik-Kommunikatorin tätig (Foto: VDZ)

Sandra Pabst wird zum 1. Mai 2019 die Nachfolge von Peter Klotzki als Geschäftsführerin Kommunikation beim Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) in Berlin übernehmen. Die Journalistin und Volljuristin war zuvor in der Presseabteilung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unter Bundesminister Horst Seehofer und anschließend als stellvertretende Sprecherin unter Bundesministerin Ilse Aigner tätig. Weitere berufliche Stationen waren Politik-Redakteurin beim 'Hamburger Abendblatt' und Wirtschaftsreporterin bei Bloomberg tv in London und beim FAZ-Businessradio.

Peter Klotzki, der beim VDZ neun Jahre als GF Kommunikation wirkte, wechselt Anfang März als Hauptgeschäftsführer zum Bundesverband Freie Berufe wechselt. Dessen Aufgaben übernimmt bis Anfang Mai übernimmt kommissarisch Antje Jungmann, stellvertretende Leiterin Kommunikation.

VDZ-Hauptgeschäftsführer Stephan Scherzer sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir die ausgewiesene Kommunikationsexpertin Sandra Pabst mit ihren Erfahrungen in Politik und Wirtschaft für die Leitung der VDZ-Kommunikation gewinnen konnten. Damit ist unser Führungsteam wieder komplett und wir sind für die vielfältigen Aufgaben sehr gut aufgestellt."