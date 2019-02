%%%Endemol Shine Germany: Führungsteam wächst auf sechs Personen an%%%

Die Kölner TV-Produktionsfirma Endemol Shine Germany wird künftig von einem deutlich größeren Team als bisher geleitet: CEO Magnus Kastner holt sich dazu insgesamt vier neue Führungskräfte an Bord. Executive Producer Nadine Grünfeld und Sven Steffensmeier werden Teil des Management-Teams. Extern wird das Team von Alexander Bruns und Pierre Übelhack verstärkt. Neben Rainer Laux und Michael Kollatschny sind so nun vier weitere "Executive Director" im Management-Board von Endemol Shine Germany. Geeinsam werden sie sowohl für Sender im Free- und Pay-TV und Brands als auch für OTT-Plattformen wie Netflix und Amazon Formate entwickeln und produzieren.

Grünfeld verantwortet in ihrer neuen Rolle als Executive Director weiterhin die Formate 'Wer wird Millionär?' (RTL) und 'Zahltag! Ein Koffer voller Chancen' (RTL) und entwickelt mit ihren Teams neue Formate. Außerdem ist sie nun auch für die Formate 'Hot oder Schrott' (Vox) und 'MasterChef (Sky) zuständig.

Steffensmeier wird neben der Entwicklung von neuen Formaten auch das Thema New Business vorantreiben. Als Executive Producer hat er von Beginn an das Showformat 'Kitchen Impossible' für Vox betreut. Auch das neue Format 'Ready to beef!' für Vox ist in seinem Team entstanden.

Bruns wechselt im Juli von der UFA Show & Factual zu Endemol Shine. Bei der UFA war er unter anderem über acht Jahre als Executive Producer für das RTL-Format 'Deutschland sucht den Superstar' (RTL) verantwortlich. Die aktuelle Staffel der Casting-Sendung wird Bruns noch bis Ende Juni als Executive Producer betreuen.

Uebelhack tritt seine Position am 1. März an. Er verantwortete als Executive- und Creative Producer Formate wie 'Germany's Next Topmodel' (ProSieben), 'Global Gladiators' (Pro Sieben) oder 'Deutschland sucht den Superstar' (RTL).

Laux soll künftig die journalistische Kompetenz bei Endemol Shine weiter ausbauen und große Showformate entwickeln und produzieren. Neben 'Julia Leischik sucht: Bitte melde dich' (Sat.1) und 'Vermisst' (RTL) ist er auch im Jahr 2019 wieder für 'Promi Big Brother' bei Sat.1 verantwortlich.

Kollatschny fokussiert sich als Geschäftsführer von Endemol Shine Beyond weiterhin auf die Produktion von digitalem- und Branded Entertainment-Content und wird sich verstärkt um das Thema "New Business Development" kümmern.