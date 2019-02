%%%Media Impact: Carsten Schwecke löst Dr. Hans H. Hamer als Vorsitzenden der Geschäftsführung ab%%%

Wechsel an der Spitze von Media Impact: Nach anderthalb Jahren verlässt Dr. Hans H. Hamer die gemeinsame Vermarktungsorganisation von Axel Springer und Funke-Mediengruppe mit Sitz in Berlin. Der 55-jährige Manager scheidet zum 1. März 2019 auf eigenen Wunsch aus, um sich neuen Aufgaben außerhalb der Axel Springer SE zu widmen. Vor seiner Tätigkeit bei Media Impact war Hamer fünfzehn Jahre lang Verlagsgeschäftsführer der Auto-, Computer- und Sport-Gruppe in Hamburg. Sein Nachfolger als Vorsitzender der Geschäftsführung wird Carsten Schwecke. Der 43-Jährige war bislang Geschäftsführer der digitalen Vermarktung innerhalb von Media Impact.

Stephanie Caspar, Vorstand News Media National & Technology beu Axel Springer SE: "Ich danke Hans Hamer sehr dafür, dass er Media Impact und zuvor die Auto-, Computer- und Sport-Gruppe über viele Jahre hinweg mit großem Engagement, Leidenschaft und Gestaltungskraft vorangebracht hat. Er hat sowohl in der Vermarktung neue Akzente gesetzt, als auch den innovativen Erfolgskurs der Hamburger Verlagsgruppe durch zahlreiche Neugründungen entscheidend vorangetrieben. Des weiteren attestiert Casper seinem Nachfolger Carsten Schwecke ein "ausgeprägtes technologisches Verständnis und Gespür für die wichtigen Trends im Vermarktungsgeschäft".