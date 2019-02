%%%Funke ordnet Zuständigkeiten im Bereich Programminformation neu%%%

Die Funke Mediengruppe, Essen, nimmt Veränderungen an ihrer Führungsstruktur im Digital- und Verlagsbereich für Programminformation vor. Stephan Zech, Geschäftsführer von Funke Digital TV Guide (FDTVG), wird sich ab sofort verstärkt um den Ausbau von digitalen Videoprogrammdiensten kümmern. Die Tochtergesellschaft FDTVG bietet Dienstleistungen und Systemtechnologien rund um Bewegtbildinhalte im Internet an. So wurden etwa Videodienste wie TVplus, ein Bewegtbildangebot auf Samsung-TV-Geräten und Unicorn, ein Google-Projekt zur Videodistribution, entwickelt. Zech bleibt neben seiner neuen Funktion auch verantwortlich für strategische Partnerschaften und crossmediale Vermarktungsprojekte der Funke-Programmzeitschriften.

Jörg Tobuschat übernimmt zusätzlich zu seinen Aufgaben als Verlagsleiter für 'TVdirekt' und den monatlichen Programmzeitschriften die Verlagsleitung von 'TV digital'. Er berichtet an Jochen Beckmann, Verlagsgeschäftsführer Zeitschriften. Ergänzt wird das Team der Programmzeitschriften von Marco Nürnberg, Verlagskoordinator Programmzeitschriften. Die Funke-Programmzeitschriften werden künftig von Hamburg aus geführt und produziert. Chefredakteur aller Programmzeitschriften ist Christian Hellmann.