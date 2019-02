%%%R/GA wirbt Andre Le Masurier von Google ab%%%

Prominenter Neuzugang bei der Digitalagentur R/GA: Die Tochter von The Interpublic Group of Companies mit Standorten unter anderem in London und Berlin hat den ehemaligen Google-Kreativen Andre Le Masurier an Bord geholt. Er nimmt Ende April 2019 seine Arbeit als Chief Creative Officer für EMEA auf. Er folgt auf James Temple, der die Agentur Ende 2018 verlassen hatte. In seiner neuen Position verantwortet er die Strategie sowie die Kuratierung kreativer Talente. Gemeinsam mit Rob Campbell, Executive Strategy Director, und Iain Preston, Executive Director Client Services, bildet er das Führungsteam der Agentur für EMEA.

Zuvor arbeitete Le Masurier als Executive Creative Director bei Google Brand Studio. Während dieser Zeit war er am Aufbau des Full-Service-Kreativteam beteiligt. Vor seiner Tätigkeit bei Google war Le Masurier Creative Director bei 72andSunny in Los Angeles, wo er Kampagnen unter anderem für Google Chromebook, Chromecast, Chrome und Made with Code entwickelte. Darüber hinaus war er für die Agenturen AKQA und Saatchi & Saatchi tätig.

"Andre ist einer der inspirierendsten kreativen Vordenker, die im gesamten Ökosystem der Technologieunternehmen tätig sind", sagt Matt Lodder, EVP Managing Director für EMEA von R/GA. "Unsere Branche beklagt oft, dass ihre Top-Talente zu den Tech-Giganten abwandern. Andres Wechsel von Google zu R/GA sehen wir darum als großen Vertrauensbeweis sowohl für unsere Agentur als auch für die Kreativbranche an sich. Im vergangenen Jahr durften wir mit ihm und seinem fantastischen Google-Team im Rahmen des preisgekrönten Projekts 'Searching for Syria' zusammenarbeiten. Daher wissen wir, dass er unsere DNA teilt und freuen uns, ihn als unseren neuen Kreativchef für die Region begrüßen zu können.“