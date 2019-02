%%%Hoffmann und Campe X gewinnt Klaus Madzia als Head of Digital Transformation %%%



Klaus Madzia wechselt von Ströer zur Ganske-Gruppe (Foto: Simone Gutberlet)

Hoffmann und Campe X, die Corporate Publishing-Tochter der Ganske Verlagsgruppe mit Sitz in Hamburg und Berlin,

holt sich weiteres digitales Know-How an Bord: Klaus Madzia, 52, ist seit Januar 2019 in der neu geschaffenen Position des Head of Digital Transformation für das Unternehmen tätig.

Madzia arbeitete in seiner Karriere unter anderem als Head of Giga.de bei Ströer Media Brands und als Editorial Director bei C3. Darüber hinaus war er Gründungsredakteur von 'Brand Eins' und baute 'Spiegel Online' mit auf. Zudem entwickelte und leitete Madzia das wöchentliche Wirtschaftsmagazin 'Net Business' und war Chefredakteur von 'Business News' bei der Verlagsgruppe Holtzbrinck.

Dr. Tasso Enzweiler, Managing Director von Hoffmann und Campe X: "Klaus Madzia ist ein hervorragender Content-Marketing-Experte und bringt eine ausgewiesene Expertise im Bereich digitale Transformation mit. Er zählt zu den Besten in der Branche und ist eine wertvolle Verstärkung für unsere Mannschaft."