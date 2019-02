%%%Heiko Gregor übernimmt Geschäftsführung bei Hoffmann und Campe X%%%

Hoffmann und Campe X, die Corporate Publishing-Tochter der Ganske Verlagsgruppe mit Standorten in Hamburg und Berlin, stellt sich an der Spitze neu auf: Heiko Gregor, 47, wird ab dem 1. März 2019 neuer Geschäftsführer und folgt auf Ingo Kohlschein, die Position interimsweise ausgeübt hat. Kohlschein verantwortet künftig als Spartenvorstand die weitere strategische Ausrichtung der Agentur.

Gregor arbeitete zuletzt bei der Content-Marketing-Agentur Testroom, Hamburg, wo er unter anderem als Director Operations tätig war. Zusätzlich war er Mitglied im Advisor Management Bord beim Radiovermarkter More Marketing (u. a. Radio Hamburg). Zudem gründete er im Jahr 2015 Better Work Project, eine in Hamburg ansässige Agentur mit Fokus auf Unternehmensführung und Marketing in der Digitalisierung. Vor diesen Tätigkeiten war er Geschäftsführer bei der Unternehmensberatung Conreri Consultans, Hamburg, sowie Geschäftsleiter im Bereich elektronische Medien der Medien Holding Nord GmbH in Flensburg.

Weiter an Bord sind die beiden Interims-Manager Tasso Enzweiler und Florian Ristig. Letzterer wird die Agentur planmäßig im Sommer verlassen. Enzweiler bleibt für das Neugeschäft verantwortlich.

Erst gestern (27.02.2019) holte Hoffman und Campe X Klaus Madzia als Head of Digital Transformation an Bord. Hier lesen Sie mehr.