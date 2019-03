%%%IPG Mediabrands: CEO Michael Dunke geht%%%

Michael Dunke, CEO DAH bei IPG Mediabrands in Frankfurt, wird das Haus spätestens Anfang 2020 verlassen. Das berichtet Mehrdad Amirkhisi, Ressorteiter Agenturen beim Frankfurter Fachblatt Horizont. Michael Dunke, der in Mannheim Geographie, Wirtschaftsgeschichte und Politik studierte, begann seine berufliche Laufbahn 1995 als Mediaplaner bei Zenithmedia in Frankfurt. 1998 wechselte er zu IPG-Tochter UM Universal McCann und machte dort Karriere. 2004 wurde er zum CEO der Universal McCann in Deutschland ernannt. Seit 2013 führt er als CEO die Agentur-Holding IPG Mediabrands in Deutschland, zwei Jahre später übernahm er zusätzlich die Verantwortung für Österreich und die Schweiz.