Burda Life ernennt Director Digital



Christian Sattel arbeitet seit 2014 bei Burda Life (Foto: Burda)

Christian Sattel ist seit 1. März 2019 Director Digital bei Burda Life. Der 34-Jährige ist in dieser neu geschaffenen Position übergreifend für alle digitalen Kanäle und Produkte der Mediengruppe verantwortlich. Zu seinen Aufgabenfeldern gehören u.a. die technische und inhaltliche Weiterentwicklung der Digitalauftritte (z.B. superillu.de, guter-rat.de, mylife.de), die Konzeption neuer digitaler Vermarktungsmöglichkeiten sowie die Erweiterung des Digital-Portfolios und der Ausbau neuer Geschäftsmodelle.

Sattel ist seit 2014 für Burda Life tätig, zuletzt als Head of Digital Products Health. In dieser Funktion steuerte u.a. den Aufbau der Gesundheitsplattform mylife.de, die ab April 2019 mit dem neuen Apotheken-Kundenmagazin 'My life' als Printmagazin verlängert wird.