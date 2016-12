%%%Leo Burnett gewinnt Jim Beams globalen Kreativ-Etat%%%

Leo Burnett hat den globalen Kreativ-Etat von Jim Beam gewonnen. Das berichtet das Magazin 'AdvertisingAge'. Demnach waren an dem Pitch, der im September startete, auch die Agenturen DDB und McCann beteiligt. Hierzulande arbeitete die Agentur Jung von Matt für die Bourbon-Whiskey Marke. Gemeinsam mit der US-Agentur Mekansim und The Works aus Australien sind die Hamburger als Agentur-Arbeitsgemeinschaft mit dem Namen StoryWorks für Kreativaufgaben verantwortlich. Der US-Fachpresse zufolge nahmen die Etathalter nicht am Pitch teil.

Das neue Mandat des Jim Beam-Herstellers Beam Suntory mit Sitz in Chicago tröstet Leo Burnett über den Verlust des US-Kreativ-Etats von McDonalds hinweg, den die Publicis-Tochter im August 2016 nach 35 Jahren an Omnicom abtreten musste (mehr dazu hier).