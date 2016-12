%%%A&B One wird erneut für Mecklenburg-Vorpommern aktiv%%%



Die Kampagne 'MV tut gut' soll fortgeführt werden; Foto: Landesmarketing MV

Mecklenburg-Vorpommern setzt seine Zusammenarbeit mit der Kommunikationsagentur A&B One GmbH fort. Die Berliner haben den Zuschlag der europaweiten Ausschreibung der Werbe- und Marketingdienstleistungen für das Land Mecklenburg-Vorpommern erhalten.

Erstmals wurden die Lose zur strategischen und operativen Weiterführung der Landesmarketingkampagne 'MV tut gut.' getrennt vergeben. Der Auftrag gilt zunächst für zwei Jahre - mit der Option einer jährlichen Verlängerung von bis zu maximal zwei weiteren Jahren. Die Ausschreibung erfolgte turnusgemäß und beinhaltete die Leistungen für die Landesmarketingkampagne, inklusive der Hochschulmarketingkampagne 'Studieren mit Meerwert'.

"Wir freuen uns, dass wir den erfolgreich eingeschlagenen Kurs für die Landesmarke mit der Erfahrung und dem Know-how der Agentur A&B One fortsetzen können", sagt Peter Kranz, Leiter des Landesmarketings MV. Beide Partner arbeiten seit 2012 zusammen. Vorheriger Betreuter war Molthan van Loon (jetzt Orca van Loon).

Die strategischen und konzeptionellen Vorschläge von A&B One für eine stringente Fortsetzung der Landesmarketingkampagne hätten die Jury überzeugt, so das Landesmarketing MV. Künftig sollen die wirtschaftlichen und kulturellen Vorzüge Mecklenburg-Vorpommerns, seine Qualitäten und Potenziale für Fach- und Führungskräfte, für Familien, Studierende und Kreative noch stärker in den Fokus rücken. Ziel ist unter anderem eine intensivere Präsenz in den digitalen Medien zu erreichen. Das soll durch neue Kommunikationsformen in den sozialen Netzwerken erfolgen. "Eine vertiefte Themenarbeit sowie eine Stärkung des Netzwerkes des Landesmarketings MV als Dach aller Marketingbemühungen für das Land sollen die Maßnahmen prägen und deren Reichweite bei den Zielgruppen national und international erhöhen", erläutert das Landesmarketing MV.

Die 2013 eingeführte kommunikative Leitidee 'Land zum Leben.' soll künftig stärker im Fokus der Markenkommunikation stehen. Das Konzept der Berliner Agentur sieht zudem eine "sanfte Weiterentwicklung" der Marke Mecklenburg-Vorpommern, ihrer Botschaften und ihres Erscheinungsbildes vor.