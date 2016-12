%%%Serviceplan ist die kreativste Healthcare-Agentur%%%

Die Münchner Agenturgruppe Serviceplan führt erneut das 'Healthcare Marketing'-Kreativranking an. Unser Schwestermagazin 'Healthcare Marketing' kürt damit die kreativsten Werbeagenturen Deutschlands in der Gesundheitsbranche. Serviceplan verteidigt die Spitzenposition und steht damit zum vierten Mal in Folge auf dem ersten Platz. Dahinter sichert sich die Omnicom-Tochter DDB mit Zentrale in Berlin den zweiten Platz. Auf dem dritten Rang landet WEFRA in Frankfurt.

Das 'Healthcare Marketing'-Kreativranking wertet insgesamt 24 nationale und internationale Wettbewerbe aus, in denen Agenturen für ihre kreativen Leistungen mit Preisen ausgezeichnet wurden. Darunter befinden sich rein auf Healthcare ausgerichtete Preise wie Comprix und Cannes Lions Health sowie weitere relevante Preisveranstaltungen, die auch Gesundheitseinreichungen auszeichnen.

Mehr über das 'Healthcare Marketing'-Kreativranking lesen Sie hier.