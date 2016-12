%%%Schober Infornmation Group verkauft Schweizer Tochter%%%

Der Dialog-Marketing-Spezialist Schober Information Group mit Stammsitz in Ditzingen bei Stuttgart hat seine Schweizer Tochter an den Mitbewerber Künzler Bachmann mit Sitz in St. Gallen verkauft. Durch diese Übernahme entsteht zum 1. Januar 2017 der mit Abstand größte Dienstleister für Offline- und Online-Dialog-Marketing in der Alpen-Republik.

Beide Unternehmen sollen auch künftig unter dem bisherigen Namen selbstständig auftreten. Auch die Standorte St. Gallen sowie Bachenbülach bei Zürich bleiben bestehen. Insgesamt stehen bei den beiden Dialog-Marketing-Spezialisten mehr als 120 Mitarbeiter auf der Pay-roll. Ein Stelleabbau ist nicht vorgesehen. Die Schweizer Schober AG wird weiterhin von CEO Stephan Obwegeser geführt werden.

Die 1947 von Klaus Schober gegründete Schober Group wird seit 2012 von Ulrich Schober geführt. Im Zuge der digitalen Transformation hat sich die weltweit aktive Schober Group in den vergangenen Jahren stetig gewandelt. So wurden in London (2012) und Singapur (2013) neue Holding-Standorte aufgebaut. Parallel dazu wurden regionale Tochterfirmen verkauft. 2001 erfolgte der Verkauf von Schober Ungarn, 2012 gab es einen management-Buy-Out in den Niederlanden. 2013 wurde das Joint-Venture Schober PDM Iberia durch den Verkauf der Anteile an die PDM Group aufgelöst und parallel erfolgten die Verkäufe von Schober Tschechien sowie der verkauf von Unternehmensteilen von Schober Österreich an die Herold Business Data GmbH.