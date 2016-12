%%%Lebensmittelhandel: Kaufland, Lidl und Edeka sind Top-Werbespender im TV%%%



In diesem Jahr investierte Kaufland mit 13 Millionen Euro am meisten in Weihnachts-TV-Werbung: Grafik: XAD

Mit einer Summe von 13 Millionen Euro investierte Kaufland am meisten Brutto-Media-Volumen in die Weihnachts-TV-Werbung, gefolgt von Lidl mit elf Millionen Euro Brutto Media. Das geht aus einer Analyse des Media-Monitoring-Unternehmens XAD Service hervor, das das vorweihnachtliche TV-Werbeverhalten von Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen in Deutschland ausgewertet. XAD untersuchte den Zeitraum von 1. September bis 13. Dezember und betrachtete die Werbeschaltungen auf 21 deutschen Sendern. Das Gros der Einzelhändler startete ihre Weihnachtswerbung im Fernsehen jedoch erst ab Mitte November. Ausnahme: Edeka schickte seine weihnachtlichen TV-Spots bereits ab Anfang November ins Rennen.

Lidl zeigte sich mit 20 verschiedenen geschalteten Spots auch am kreativsten unter den Lebensmittelriesen, so die Analyse. Erstmals das vorweihnachtliche TV-Parkett betrat Aldi heuer mit einem Brutto-Media-Volumen von drei Millionen Euro, das der Händler auf 15 Sendern verteilte.

Gänzlich "TV-Werbeabstinent" waren hingegen weitere Lebensmitteleinzelhändler wie Norma, Tengelmann und Lekkerland und tauchen deshalb in der Auswertung nicht auf. Kaufland war im Beobachtungszeitraum das Lebensmittel-Unternehmen, das mit 1.536 Ausstrahlungen am häufigsten über deutsche Bildschirme flimmerte. Penny kam als Zweitplatzierter auf 603 Ausstrahlungen.

Top-Werbesender ist RTL

Spitzenreiter auf der Rangliste der beliebtesten Sender beim Lebensmittelhandel zur Vorweihnachtszeit 2016 waren die reichweitenstarken Hauptsender RTL mit 13 Millionen Euro Brutto Media, Vox mit acht Millionen Euro Brutto Media und Sat1. mit acht Millionen Euro Brutto Media. Entgegen diesem Trend schaltete Branchenspitzen-Werbender Kaufland den Großteil seiner Werbespots nicht, wie angenommen, auf dem Sender RTL, sondern auf RTL II. Insgesamt wurden von Einzelhändlern der Lebensmittelbranche bis zum 13. Dezember 2016 rund 46 Millionen Euro Brutto-Media in TV Weihnachtswerbung investiert.