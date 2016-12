%%%Heye adaptiert Kampagne für Neckermann Reisen %%%

Die zu Thomas Cook gehörende Marke Neckermann Reisen startet eine neue Werbekampagne mit dem Claim 'Ich will'. Kreativagentur der Kampagne, mit der die gesamte Thomas Cook Group auftreten wird, ist die englische Agentur Albion. Die Umsetzung für den deutschen und österreichischen Markt verantwortet die Agentur Heye in München.

Am 25. Dezember 2016 geht's los mit Anzeigen in verschiedenen Publikumsmedien. Vom 26. Dezember 2016 bis Februar 2017 werden außerdem zwei Kampagnenvideos auf digitalen Infoscreens an Flughäfen, Bahnhöfen, U-Bahnstationen und in Einkaufszentren in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Leipzig und Magdeburg sowie online auf YouTube und anderen Social Media-Kanälen gezeigt. Begleitend werden Reisebüros mit Schaufenster-Dekoration, Streifenplakaten und weiteren Werbemitteln unterstützt.

Die Spots und Motive sollen die individuellen Wünsche von Familien und Paaren thematisieren, die – auch wenn auf den ersten Blick widersprüchlich – in einem gemeinsamen Urlaub mit Neckermann Reisen erfüllt werden. "Mit der Kampagne wollen wir die ohnehin schon große Bekanntheit der Marke Neckermann Reisen und unser Image als verlässlichen und kompetenten Reisepartner weiter stärken“, sagt Pascal Schoog, Leiter Marketing Operations. "Bei aller Individualität des Angebots erfüllen oder übertreffen wir sogar die für viele Kunden so wichtigen Ansprüche an Qualität, Service und Sicherheit. So bietet gerade das auf dem deutschen Markt allein von Neckermann Reisen angebotene 24-Stunden-Zufriedenheitsversprechen höchstmögliche Garantie für einen gelungenen Urlaub.“

Neckermann Reisen ist eine Marke der Thomas Cook GmbH, Oberursel, und nach eigenen Angaben der zweitgrößte Reiseveranstalter in Deutschland. Die Thomas Cook GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Thomas Cook Group plc, die an der Londoner Börse notiert ist. Zur Thomas Cook GmbH gehören zudem Öger Tours, Bucher Last Minute und Air Marin.