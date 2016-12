%%%Neue Coca-Cola Zero Sugar startet mit höchstem Mediainvest seit zehn Jahren%%%



TV-Spot-Kreation kommt von der Agentur tag in London (Foto: fischerAppelt)

Für das neue Produkt Coca-Cola Zero Sugar läuft eine Kampagne an, deren Kern der zuckerfreie Konsum von Coca-Cola ist. Das Unternehmen steckt in die Kampagne eigenen Angaben zufolge "sein größtes Mediainvest der vergangenen zehn Jahre". Andreas Johler, Marketing Director von Coca-Cola Deutschland: "Mit Coca-Cola Zero bieten wir unseren Kunden bereits seit zehn Jahren eine zuckerfreie Alternative zum Klassiker. Unsere umfangreiche Kampagne zum Launch der neuen Coca-Cola Zero Sugar zeigt den Menschen, dass sie keine Kompromisse machen müssen und auch zuckerfrei den typischen Geschmack einer Coca-Cola erhalten.“

Folgende Agenturen sind an der Offensive beteiligt: TV-Spot/PoS/Packaging betreut die Agentur tag in London; Online/Digital macht Scholz & Volkmer, Wiesbaden; Media wird von MediaCom Düsseldorf betreut; PR/Social Media kommt von fischerAppelt relations, Hamburg.

Mit 38 Prozent Umsatzanteil sei das Produkt Coca-Cola Zero Spitzenreiter im Segment der zuckerfreien Colas und werde in derzeit 6,5 Millionen Haushalten getrunken. Zuletzt warb Manuel Neuer als Testimonial für den Softdrink. Mit dem Satz "Vielleicht bin ich gar nicht deine Freundin, sondern Manuel Neuer" habe das Unternehmen Werbegeschichte geschrieben. Auch im neuen TV-Spot, der am 27. Dezember startet, hat der Nationalspieler wieder einen Auftritt. Den Markteintritt begleiten unter dem Slogan 'Verbesserter Geschmack – null Zucker' TV-Spots und OOH-Motive sowie Maßnahmen für Social Media und PR.

Auf den Plakaten und im TV-Spot zeigt Coca-Cola verschiedene Situationen, in denen eine Coca-Cola Zero Sugar für Erfrischung sorgen soll. Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt auf der Einbindung von Lifestyle-Influencern wie Stefanie Giesinger und Lukas Rieger, die über ihre Kanäle auf die neue Produkt aufmerksam machen.

Am PoS komme es in nächsten Wochen zur "größten Sampling-Initiative der vergangenen zehn Jahre", bei der sich Shopper kostenlos vom Geschmack überzeugen sollen. Insgesamt umfasst die Sampling-Initiative zwölf Millionen Kostproben.