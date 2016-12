%%%PSD Bank Köln: Neuer Spot von der Agentur Heartbrands mit Lukas Podolski %%%

Einige Mitglieder der PSD Bank Köln eG erhielten die Chance, bei einem Werbefilmdreh mit dem Fußball-Lokalmatador Lukas Podolski gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Der Spot ist online bereits zu sehen und wird zusätzlich ab Januar in den Kinos der Regionen Köln, Bonn, Aachen und Trier gezeigt. Das Geldhaus hat für den Auftritt die Hamburger Agentur Heartbrands an seiner Seite, ausführende Produktionsfirma war Polly Films aus Berlin. Heartbrands ging Anfang dieses Jahres aus der Agentur Mack von GF und Inhaber Jens Mack hervor.

Zudem werden verschiedene Bildmotive für den Einsatz im Printbereich sowie für Out of Home-Medien verwendet und bis September 2017 in Zeitungen abgedruckt und in den Städten des PSD Bank Köln-Geschäftsgebietes an belebten Plätzen hängen.

Gedreht wurde das Filmmaterial am 7.11.2016 in einem Büdchen am Klettenberggürtel. Die teilnehmenden Bankmitarbeiter konnten sich dafür im Vorfeld bewerben. Christian Dorn, Leiter Marketing der PSD Bank Köln, erklärt die Motivation für den Drehort: "Ehrlich, persönlich und nicht gekünstelt – so sind wir und so möchten wir es auch im neuen Spot rüberbringen. Die Verbindung von Poldi und einem kölschen Büdchen ist eine perfekte Mischung, nahbar und bodenständig. Demnach wurden auch die Fragen vorher nicht geprobt und die Mitglieder haben ehrlich geantwortet.“

Die PSD Bank Köln ist eine von 14 rechtlich selbständigen PSD Banken in Deutschland. Die Bankengruppe hat ihren Ursprung im Jahr 1872 und entstand aus dem damaligen Post-, Spar- und Darlehensvereinen.