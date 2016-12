%%%Scholz & Friends NeuMarkt gewinnt Neukunden Aldi Suisse%%%

Scholz & Friends NeuMarkt startet zum 1. Januar 2017 eine Kampagne für seinen Neukunden Aldi Suisse. Die Hamburger Agentur gewann den Etat bereits im Juli 2016, steht im kreativen Lead und führt die Marke above und below the line. Für Schweizer Flair und die Betreuung der Social Media-Kanäle arbeiten die Retail-Experten aus der Scholz & Friends Group mit J. Walter Thompson / Fabrikant aus Zürich zusammen. Beide Agenturen gehören zu WPP.

Aldi Suisse will für frischen Wind im Schweizer Handel sorgen. Ziel ist es, als selbstbewusste und moderne Alternative zu bisherigen Einkaufsverhalten aufzutreten. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Aldi Suisse gemeinsam eine zu 100 Prozent orchestrierte Kampagne entwickelt haben, die gleichzeitig allen Anforderungen eines modernen Händlers und denen einer kreativen Imagekampagne gerecht wird“, sagt Sven Jarck, Geschäftsführer von Scholz & Friends NeuMarkt. Die starke Grundidee der Kampagne werde in allen Maßnahmen konsequent durchgetragen.

Aldi Suisse wurde zuvor von Ogilvy betreut – gehört übrigens auch zu WPP. Die neue Kampagne beinhaltet sämtliche 360 Grad-Kommunikationsmaßnahmen – vom werblichen Auftritt in TV, Out-of-home und Print über die digitalen Kanäle wie Microsite, Mobile und Social Media bis hin zu Magazinen, den Lieferfahrzeugen, Point-of-Sale und internen Mitarbeitermaßnahmen.