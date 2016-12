%%%Grey stärkt Healthcare-Sektor durch Zukauf%%%

Das zur britischen Agentur-Holding WPP gehörende US-Agentur-Network Grey Group investiert in den Ausbau seiner Healthcare-Sparte und kauft die kanadische Agentur-Gruppe Tank mit Sitz in Montreal. Die 2007 gegründete Agentur, die heute rund 120 Mitarbeiter in zwei Büros in Montreal beschäftigt, wird auch künftig unter dem bisherigen Agentur-Namen operieren. Michael Houston, Global President und CEO von Grey North America, kündigt für 2017 den Ausbau der Agentur-Marke Tank in den USA, in Europa sowie in Asien an. Angesichts einer Kundenliste mit so renommierten Namen von Pharma-Konzern wie Pfizer, Eli Lilly, Lundbeck oder auch BMS (Bristol-Myers Squibb) macht das Sinn, denn diese Konzerne sind allesamt weltweit aktiv.

Der bisherige Tank-CEO Marc Lanouette avanciert zum neuen CEO der Grey Group Canada, die bislang mit Niederlassungen in Montreal, Toronto und Vancouver präsent ist. Tank gilt als leistungsstrake Healthcare-Agentur. Sie holte 2016 einen Cannes-Löwen im Bereich Radio und erwirtschaftete ein Income von 14 Millionen kanadischen Dollar (9,9 Mio. Euro).