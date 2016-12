%%%Erste Weight Watchers-Kampagne von TBWA%%%

TBWA Düsseldorf ist nach dem Antritt von CEO Andreas Geyr und CCO Christian Mommertz wieder erstarkt, die Agentur gewann Neukunden wie Unitymedia und Wick Hustenbonbons. Auch Weight Watchers Deutschland ist neu im Portfolio. Das ortsansässige Unternehmen wurde jedoch nicht in einem Auswahlverfahren gewonnen, sondern von der Berliner Agentur Heimat an den Rhein verschoben. So bleibt der Auftraggeber in der 'Familie', denn Heimat Berlin hält eine Beteiligung an TBWA Düsseldorf.

Die Networkagentur startet für den Diät- und Abnehmspezialisten Weight Watchers heute eine TV-Kampagne – zeitlich passend, denn nach Weihnachten sollen überflüssige Pfunde runter. "Wir haben unser Feel Good-Programm zum Jahreswechsel erneut optimiert – auch mit vielen digitalen Tools. Es präsentiert sich jetzt noch alltagstauglicher, einfacher sowie genussvoller“, so Nicolette Hehn, beim Unternehmen Vice President Marketing/PR/Customer Service.

Die Alltagstauglichkeit des verbesserten Programms soll der TV-Spot zeigen: Modern, authentisch und unterlegt von mitreißender Musik porträtiere Weight Watchers das Leben unterschiedlicher Teilnehmerinnen, die mit dem Weight Watchers-Programm erfolgreich abgenommen haben. Dabei betone der Film die einfache, individuelle Integration des Konzepts in den Alltag und das Abnehmen mit Freude ohne Verzicht auf Genuss.

Produziert wurde der Film von e+p München und der Regisseurin Helen Downing in Düsseldorf und Köln. Die Kampagne läuft von Ende Dezember bis Februar in reichweitenstarken TV-Sendern und wird durch digitale Maßnahmen unterstützt. Die Budgethöhe liegt im oberen einstelligen Millionenbereich.

Verantwortlich auf Kundenseite ist neben Nicolette Hehn auch Simone Klausmann (Head of Brand Communication). Auf Agenturseite sind verantwortlich: Tobias Schiwek (Managing Director), Kristin Wolf (Account Director), Georg Schütte (Creative Director), Jennifer Signon (Art Director), Alexander Langer (Producer) und Patrycja Sojka (Strategic Planning).