%%%Schweizer Agentur Dachcom startet in München%%%

Die 1983 gegründete Schweizer Agentur-Gruppe Dachcom hat in München einen weiteren Standort in Deutschland eröffnet. Das Büro befindet sich im noblen Stadtteil Bogenhausen in den Räumlichkeiten des langjährigen Dachcom-Partners Evisco, der sich als Bewegtbild-Agentur einen Namen gemacht hat (auf der Evisco-Kundeliste stehen u. a. FC Bayern München. BMW, die GEMA oder O2). Der Hauptgrund für die Etablierung eines Büros in München ist die Nähe zum Kunden.

Die inhabergeführte Dachcom-Gruppe ist heute mit 91 Beschäftigten an sechs Standorten präsent. Neben dem Stammsitz in Rheineck/St. Gallen gibt es noch Büros in Zürich&Winterthur, in Horn/Thurgau, in Schaan (Liechtenstein) sowie in Lindau am Bodensee und seit kurzem auch in München. Das Büro in Lindau führt Jürgen Paudert, der auch Mitglied des Agentur-Führungsteams um die beiden Gründer Christin Gmeiner und Otto Gmeiner ist.