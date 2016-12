%%%Letzte Kampagne von Track für airberlin%%%

Der Jahreswechsel ist immer auch ein wichtiger Buchungszeitraums für Reisen. Daher bringt die Fluggesellschaft airberlin einen neuen Spot ins Werbefernsehen, den das Berliner Team der Hamburger Agentur Track realisierte. Er entstand auf Basis der Kampagne 'The Smart Alternative' mit den Illustrationen des Künstlers Noma Bar. Dieser Auftritt ist zugleich die letzte Arbeit von Track nach neun Jahren Zusammenarbeit mit der Fluglinie. Der Etat wurde nach einem Pitch, an dem der Etathalter nicht teilnahm, neu an Scholz & Friends vergeben.

Mit ihrem "reduzierten Stil und doppeldeutigen Motiven" soll die Kampagne für außergewöhnliche Perspektiven sorgen. "Herzlichkeit, Kundennähe und unerwartet gute Produkte machen airberlin zu einer smarten Flugalternative. Die Designs von Noma Bar und der entspannte Song lassen den Betrachter eine überraschende, kleine, aber feine Reise erleben“, kommentiert Stefanie Zimmermann, Creative Director bei Track in Berlin.

Die Kampagne umfasst einen Image-Produktfilm in 25-sekündiger Länge, der am 27.12.2017 on air geht und Anfang Januar 2017 von einer kürzeren 15-Sekunden-Version abgelöst wird. Beide Versionen sind sowohl im TV als auch online zu sehen. Abgerundet wird der Auftritt durch Online-Banner und Digital Out-of-Home. Die Animation wurde von Alepixel TV realisiert. Dazu passend wurde von 2WEI Music der Song 'You and me' im 60ies-Stil komponiert.