WPP stärkt Digital-Sektor durch Zukäufe in Großbritannien und den Niederlanden

WPP, die größte Agentur-Holding der Welt, hat kurz vor Weihnachten durch Zukäufe in Großbritannien und in den Niederlanden sein Digital-Business verstärkt. Rund 300 Digital-Experten stehen damit ab sofort in WPP-Diensten und sorgen für zusätzliches Know-how in den Disziplinen E-Commerce und Digital-Design.

Über die E-Commerce-Beratung Salomon hat sich WPP die holländische Eperium-Gruppe einverleibt. Die Digital- und E-Commerce-Agentur Eperium ist mit über 200 Beschäftigten in Europa und Indien aktiv und erzielte 2015 ein Income von rund 8,5 Millionen Euro. Durch die Eperium-Übernahme bekommt Salomon nun den Zugang zum den Märkten in Nordeuropa und in Indien. Bis dato war das gut 700 Köpfe starke Salomon-Team in Großbritannien, den USA, China und Australien mit Büros präsent.

Den Zukauf in Großbritannien hat das media-Agentur-Network MediaCom realisiert, das über die Sub-Holding GroupM zu WPP gehört. MediaCom hat die Mehrheit an der Digital-Agentur Code in Manchester übernommen. Die 1999 gegründete Digital-Agentur erzielte mit rund 80 Beschäftigten in 2015 ein Income von 5,9 Millionen Pfund (knapp sieben Millionen Euro).