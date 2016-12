%%%Wotan Wilke Möhring und Rügenwalder Mühle machen sich für Veggie-Produkte stark%%%



Mit dem Schauspieler Wotan Wilke Möhring sollen Fragen zu Veggi-Produkten von Rügenwalder Mühle geklärt werden (Foto: Rügenwalder Mühle)

Rügenwalder Mühle ist bereits seit 2014 mit vegetarischen Produkten im deutschen Markt vertreten. Mit einer neuen Kampagne aus der Feder der Hamburger Agentur BrawandRieken klärt der Wursthersteller aus dem niedersächsischen Bad Zwischenahn nun Fragen zu seinen fleischfreien Produkten im TV und Internet sowie auf Social Media-Kanälen. Mit dabei ist der Schauspieler Wotan Wilke Möhring. Die Online-Maßnahmen gestaltete plan.net, Hamburg. Die Schaltung liegt bei Mediaplus, Hamburg.



"Wotan Wilke Möhring ist ein toller Botschafter für unsere Veggie-Linie", sagt sich Godo Röben, Leiter Marketing und Forschung & Entwicklung bei der Rügenwalder Mühle. "Dass auch er mal Fleisch reduziert und stattdessen gerne auf unsere Veggie-Produkte zurückgreift, widerlegt das vorherrschende Rollenbild. Durch diesen Überraschungseffekt bekommt die Kampagne nochmal extra Durchschlagskraft." Röben ist ab Februar 2017 auch in der Geschäftsleitung der Rügenwalder Mühle vertreten. Gemeinsam mit Lothar Bentlag, zuständig für Vertrieb, wird er in die operative Führung des Unternehmens gehoben, in der auch Michael Sanft (Finanzen und Personal) und Thomas Wittkowski (Betriebsleitung) verantwortlich zeichnen.



Der TV-Spot feierte im Umfeld des zweiten Teils der 'Winnetou'-Verfilmung auf RTL seine Premiere, in der Möhring als Old Shatterhand zu sehen ist, und bildet zugleich den Startschuss für die Aufklärungskampagne der Rügenwalder Mühle. Ziel ist es, Fragen der Verbraucher zu den fleischfreien Alternativen zu beantworten und Vorurteile aus dem Weg zu räumen. In einem zweiten Clip widmet sich Katrin Koziol, Produktentwicklung Rügenwalder Mühle dem Aspekt 'Fleischfreie Wurst – und was packen die da rein?'. Koziol ist zuständig für die Entwicklung der Veggie-Produkte des Unternehmens. Für die Produktion der Filme zeichnete e+p films verantwortlich. Die Regie führte Johannes Grebert.



BrawandRieken ist bereits seit der Markteinführung der Vegetarischen Produkte von Rügenwalder Mühle für die Kommunikation zuständig.