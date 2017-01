%%%fitbox und Preuss und Preuss machen fit für 2017 %%%



Die fitbox-Motive greifen sportliche Vorsätze für das Jahr 2017 auf (Foto: Preuss und Preuss)

Zum Jahresbeginn lanciert die Fitnesskette fitbox, Berlin, eine Kampagne mit dem Claim 'Die Fitnessrevolution'. Dazu gestaltetet die ortsansässige Agentur Preuss und Preuss Out-of-Home-, Social Media- und Promotion-Maßnahmen.

"Auch wir haben gute Vorsätze, denn in 2017 setzen wir nicht nur auf Muskelwachstum, sondern generell auf Unternehmenswachstum", sagt Dr. Björn Schultheiss, Ex-Markenchef von McFit und Gründer und CMO von fitbox. "Wir planen bis Ende 2017 unsere Studioanzahl von 25 auf 50 Studios u.a. in Berlin, München, Wien und Co. zu verdoppeln."

Im Zentrum der Kommunikationsmittel steht die Jahreszahl 2017. Die Headlines dazu gehen auf augenzwinkernde Weise mit guten Vorsätzen um und sollen zeigen, dass es mit fitbox einfach ist, sie zu erreichen. "Wir nehmen die guten Vorsätze zur Jahreswende beim Wort – und setzen sie schon in den Headlines um, kombiniert mit einem lautstarken Look lassen wir so fitbox dynamischer und effektiver als den Rest der Branche wirken", so Michael Preuss, Mit-Geschäftsführer und -Inhaber von Preuss und Preuss.

Verantwortlich auf Agenturseite sind neben Michael Preuss auch Nina Preuss (GF), Moritz Lutterbeck (Text/Konzept), Marcus Krone (Art Direction), Zuzana Havelcová (Art Direction), Franka Eberlein (Beratung) und Flora Wachs (Projektmanagement).

Preuss und Preuss ist bereits seit dem vergangenen Jahr für fitbox zuständig und realisierte im April anlässlich der Sport- und Fitnessmesse FIBO 2016 in Köln eine Promo-Idee für die Fitnesskette. Ebenfalls seit dem vergangenen Jahr betreut die Agentur das Institut francais mit Sitz in Berlin als Neukunde. Die erste Arbeit umfasste eine Sprachkurs-Kampagne.