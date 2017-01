%%%FJR bringt neuen 'IngwerTrink' von Kloster Kitchen ins TV%%%

Das Schweizer Unternehmen Kloster Kitchen geht zum Jahresstart 2017 erstmals ins TV. Im Zentrum des Spots steht das Produkt 'IngwerTrink', das aus einem alten Kloster-Rezept entwickelt wurde. Konzipiert und realisiert wurde die TV-Premiere von FJR Fahrnholz & Junghanns und Raetzel, München.

"Für uns als 'Greenhorns' in Sachen TV-Werbung war es absolut essentiell, für den so wichtigen ersten Aufschlag im Fernsehen einen Partner an der Hand zu haben, der nicht nur viel von Food-Inszenierung versteht, sondern auch nachweislich Top-Referenzen in Sachen Verbraucher-Aktivierung mitbringt. Da hat man uns FJR empfohlen – genau der richtige Tipp", freut sich das Gründerteam von Kloster Kitchen.

Die Produktion des TV-Spots übernahm 'R5 Region Five' in Fürth, Regie führte Amir Reichart. Die Spots sind auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Group zu sehen. Bei Kloster Kitchen kümmert sich Silvia Hartan ums Marketing. Verantwortlich auf Agenturseite sind Thomas Junghanns (GF Beratung & Strategie), Frederik Kittsteiner (GF Kreation), Frederick Denk (CD Art), Ralf Rolland (Beratung).