%%%hoch2-TV-Erstling von thjnk mit Palina Rojinski geht an den Start%%%



Die Moderatorin Palina Rojinski ist sich für hoch2 für nicht zu Schade, auch nicht für Grimassen-Selfies (Foto: Eckes-Granini)

Der Safthersteller Eckes-Granini in Nieder-Olm lanciert für die neue Smoothie-Marke hoch2 von hohes C eine deutschlandweite TV-Kampagne um Markenbotschafterin Palina Rojinski, die ab dem 9. Januar auf Sendung geht. Der Spot wird von Out-of-Home-, PoS-, Online- und Social Media-Maßnahmen flankiert. Die Aktionen unter dem Motto 'Mit hoch2 ist alles drin für dich!' gestaltete die Leitagentur thjnk.

Die hohes C-Smoothies gingen bereits Ende 2016 im Rahmen von PoS-Aktivierung sowie Innenstadt-Plakatierungen an den Start. "hoch2 unterstützt perfekt einen gesunden und aktiven Lifestyle. Deshalb dreht Palina im TV-Spot auch so richtig auf und zeigt mit einem Augenzwinkern, dass sie mit hoch2 nichts verpasst, sondern alles mitnimmt", sagt Sabine Weber, Senior Brandmanagerin hoch2. "Nach einem super Start für hoch2 Ende 2016 erzeugen wir mit dem TV-Spot den nächsten 'Run' auf unsere Produkte. Wir sorgen mit der 360-Grad-Kampagne für Bekanntheit in ganz Deutschland und machen Konsumenten so richtig neugierig aufs Probieren. Und so viel ist sicher: Es kommt Bewegung in den 'Chilled'-Markt, die das Wachstum der gesamten Kategorie kräftig vorantreibt.“

Die hoch2-Smoothies gibt es bisher in drei Sorten: der Gelbe, 'Los geht’s!', ist der Wachmacher am Morgen, der Rote, 'Schütz dich!', der Bodyguard der Zellen und der Grüne, 'Stärk dich!', ein wahrer Nerven-Booster. Die Range der hoch2 Direktsäfte umfasst Orange, Gelber Multi und Roter Multi.

Das Münchner Büro von thjnk zeichnete bereits für den Launch der Eckes-Granini-Limonade 'Die Limo' verantwortlich. Dazu gewann die Agentur das Circus Halligalli-Moderatoren-Duo Joko und Klaas. Zuletzt gingen vier Spots im Sommer auf Sendung.