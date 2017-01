%%%'Wer liefert was' stichelt gegen Google im TV%%%

Der B2B-Marktplatz 'Wer liefert was' (wlw) launcht zum Jahresstart eine TV-Kampagne. Der Fokus der Kampagne liegt auf der Produktsuche von wlw. Kreiert wurde der Spot von der Kreativagentur Plantage Berlin, von der bereits die Commercials aus dem Frühjahr 2016 stammen. Die Spots sind von Januar bis Mai auf Privatsendern in Deutschland on air. Erstmalig wird es auch in der Schweiz über zwei Monate einen TV-Flight sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch privaten Rundfunk geben. Eine Online-Display-Kampagne verlängert die Storys ins Internet.



Die Spots mit den neuen Kampagnen-Claim 'Suchen. Finden. Erfolgreich handeln. Auf wlw.de.' beginnen mit einen kleinen Seitenhieb auf den Konkurrenten Google. Die drei Kurzfilme starten dabei jeweils mit einem Lkw, der das Ortsschild 'Gugeln' passiert und Richtung 'Schnellerfinden' fährt. Denn, so die Geschichte, die Unternehmen dort sind sehr erfolgreich, weil sie auf 'Wer liefert was' suchen und eschneller die richtigen Produkte finden, beziehungsweise weil sie ihre Produkte auf 'Wer liefert was' präsentieren und so schneller gefunden werden. Regie führte Navid Abri von der Produktionsfirma Film Deluxe:



"Unsere in den Zielgruppen sehr erfolgreiche Highspeed-TV-Kampagne aus dem Frühjahr 2016 führen wir nun in adaptierter Form fort", sagt Doreen Schlicht, Senior Director Marketing/PR bei 'Wer liefert was'.

In Österreich setzt der B2B-Marktplatz auf eine Hörfunk-Kampagne von Januar bis März. In Deutschland spielt die flankierende Online-Display-Kampagne die Idee während des gesamten Kampagnenzeitraums weiter ins Internet.