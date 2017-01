%%%Was der Gotthard-Tunnel in der neuen Siemens-Kampagne von Ogilvy Frankfurt erzählt%%%



Die Fahrt durch den Gotthard-Tunnel bestreiten im Spot insgesamt fünf Personen (Foto: Screenshot YouTube/Siemens)

Im Rahmen der neuen 'Ingenuity for life'-Kampagne von Siemens verleiht der Münchner Technologiekonzern dem im Sommer 2016 eröffneten Gotthard-Tunnel eine Stimme: Im Spot 'I'm a tunnel' erzählt der Tunnel mit sanfter Stimme, was er für uns Menschen leistet, während das Bild die Hochgeschwindigkeitsfahrt durch den Tunnel zeigt. Die Kreation stammt von Ogilvy Frankfurt, der globalen Leadagentur von Siemens. Die Schaltung liegt bei Mediacom, Düsseldorf.

Der von Regisseur Dustin Schöne gedrehte Film verzeichnete innerhalb von drei Wochen über 84.000 Abrufe auf dem Siemens YouTube-Kanal. Er wird nur über Social Media-Kanäle beworben. Neben dem Spot gibt es auch eine Landingpage, die über die Tunnelleittechnik von Siemens die Energieverteilung, Beleuchtung, Belüftung, das Notrufsystem sowie Rauch- und Branderkennung informiert. Für die Umsetzung der Landingpage ist Possible, München, verantwortlich.

Bei Siemens sind Gerald Odoj (Leiter Market Communications), Anke Streithof (Campaigns) und Stephan Krämer (Campaigns) zuständig. Agenturseitig betreuen Peter Strauss (Creative Director), Lars Huvart (Creative Director), Roland Stauber (Client Service Director), Alexandra Nowak (Account Supervisor) und Oliver Kraege (Ogilvy Integrated Production) die Kampagne.

Die 'Ingenuity for life'-Kampagne ist seit Anfang 2016 in mehr als 50 Ländern der Welt präsent und zeigt, wie sich die Technik von Siemens in den Dienst der Menschen stellt. Sie stammt ebenfalls aus der Feder von Ogilvy.