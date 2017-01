%%%Saatchi & Saatchi kreiert Einführungskampagne für neuen Toyota C-HR%%%



Mit dem neuen Toyota C-HR spricht der Autohersteller eine neue Zielgruppe an

Saatchi & Saatchi Düsseldorf hat den Kampagnen-Spots zur deutschen Markteinführung des des neuen Toyota-Modells C-HR kreiert. Zu sehen ist er online, im TV sowie im Kino. Die Düsseldorfer Kreativen setzen in der Launch-Kampagne auf eine reduzierte, fast künstlich anmutende Szenerie, überdrehte Farben, It-Pieces und Designer-Sonnenbrillen. Hintergrund ist das Marktumfeld der Crossover-SUVs, das Toyota erstmals betritt. Damit spricht der japanische Autohersteller eine neue Zielgruppe an: technologie-, style- und designaffine junge Menschen.



"Mit dieser 360°-Kampagne gehen wir für Toyota sowohl strategisch als auch kreativ einen völlig neuen Weg, um die junge, urbane Zielgruppe zu erreichen und den Toyota C-HR mit ihrem speziellen Lifestyle zu verbinden", sagt René Menzel, Managing Director bei Saatchi & Saatchi in Düsseldorf.

Insbesondere die von Saatchi & Saatchi Düsseldorf entwickelten Digitalmaßnahmen zahlen auf diese Strategie ein. Dazu gehören die Landing Page www.toyota.de/c-hr sowie Social Media-Aktionen und Pre-Rolls, die Reichweite und Bekanntheit für das neue Fahrzeug generieren sollen. Auch Smart-TV-Anwendungen sind Teil der digitalen Kampagne. Darüber hinaus runden klassische Werbemittel wie der TV-Spot sowie flankierende Kinospots, Printanzeigen, Megalights und PoS-Maßnahmen die Launch-Kampagne für den Toyota C-HR ab. Den Spot der europaweiten Kampagne von Saatchi & Saatchi UK adaptierten René Menzel und sein Team für den deutschen Markt.

Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Publicis Groupe-Tochter Saatchi & Saatchi den Europa-Etat von Toyota an The&Partnership (WPP) abtreten muss (mehr dazu hier). Für Toyota entwickelte Saatchi & Saatchi Deutschland in den vergangenen Jahren zahlreiche Kampagnen und Maßnahmen. Zu den wichtigsten Arbeiten für den Automobilhersteller gehören neben den Spots mit den Schauspielern Jan-Josef Liefers und Axel Prahl auch mehrere Launchkampagnen sowie die Aygo x-Cite Kampagne mit DJ Robin Schulz.